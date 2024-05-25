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Над Белгородской областью сбили беспилотник

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО около 11:00 мск уничтожили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

«Двадцать пятого мая 2024 года около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.