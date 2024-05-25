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Более 20 улиц Краснодара остались без электричества

Работают аварийные бригады.

В Краснодаре произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались жители Прикубанского округа. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу краевой столицы.

Электричество отсутствует на территории следующих улиц: Евдокимовская, Магаданская, Милютинская, Липовая, Зеленодольская, Лазурная, Миргородская, Питерская, Победителей, Стабильная, Творческая, Дружная, Мирная, Новоселов, Почетная, Святоникольская, Стабильная, Удачная, Учительская, Кедровая, Ледяная, Молодежная, Юношеская, Полярная, Ученическая, Фаногориевская, Платановая.. На месте работают аварийные службы.

— Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ, отключены ПС «Л-201» и 8 трансформаторных подстанций., — уточнили в пресс-службе ведомства. — Приблизительное время восстановления уточняется.

ЖКХ