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Беспилотник упал на территории аула в Адыгее

Беспилотник упал на территории аула Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Источник: РБК

«Никаких разрушений и пострадавших нет. На месте работают представители спецслужб и всех необходимых ведомств», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее о падении дронов в республике Кумпилов не сообщал.

Утром сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что украинские военные нанесли удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае. По его словам, есть повреждения.

Минобороны России 23 мая отчиталось об уничтожении одного беспилотника над Татарстаном. В аэропортах Казани и Нижнекамска для безопасности приостанавливали прием и отправку самолетов.