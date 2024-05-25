Беспилотник упал на территории аула в Адыгее

Утром сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что украинские военные нанесли удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае. По его словам, есть повреждения.