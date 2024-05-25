Группировка «Днепр» уничтожила до 50 украинских военных

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области и острова Борщевой. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, а также 152 мм гаубица Д-20», — говорится в сообщении российского военного ведомства.