Группировка «Центр» отразила три атаки ВСУ в ДНР

«Отражены три контратаки штурмовых групп 142-й, 144-й пехотных, 47-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово и Соловьево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — говорится в сводке министерства.