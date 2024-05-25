Группировка «Центр» отразила три атаки ВСУ в ДНР

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, Торецк и Константиновка ДНР.
«Отражены три контратаки штурмовых групп 142-й, 144-й пехотных, 47-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Нетайлово и Соловьево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — говорится в сводке министерства.
Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30, а также 105-мм гаубица М102 производства США, сообщили в Минобороны.