В Кишиневе убита девушка: ревнивый «Отелло» нанес ей десятки ножевых ранений — ему грозит пожизненный срок

В Кишиневе с особой жестокостью была убита 21-летняя девушка. Источники, близкие к следствию, сообщили, что судмедэксперт насчитал десятки ножевых ранений. Главный подозреваемый — парень девушки, сдавшийся полиции.
Преступление произошло в воскресенье в квартире на улице Флорилор в столичном секторе Рышкановка, однако о нем стало известно только спустя почти неделю, 24 мая. Источники, близкие к следствию, рассказали, что мотивом послужила ревность.
28-летний возлюбленный убитой задержан и находится под следствием. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.