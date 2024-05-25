Американцу выплатят 900 тысяч долларов из-за допроса в полиции

Как отмечается, во время 17-часового допроса в августе 2018 года сотрудники департамента полиции Фонтаны допросили Томаса Переса-младшего об исчезновении его отца. Подчёркивается, что о пропаже отца Перес заявил сам. Сообщается, что офицеры полиции утверждали, что тело его отца находится в морге, и пытались заставить его признаться в убийстве. Как пишет газета, когда Перес отверг обвинение, офицеры попытались убедить его, что он «забыл о преступлении».