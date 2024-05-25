Американцу выплатят 900 тысяч долларов из-за допроса в полиции

«Город Фонтана согласился выплатить почти 900 тысяч долларов для урегулирования федерального иска, поданного мужчиной, заявившим, что полиция оказывала на него давление, чтобы он дал ложное признание в убийстве, которое не совершалось», — говорится в сообщении.
Как отмечается, во время 17-часового допроса в августе 2018 года сотрудники департамента полиции Фонтаны допросили Томаса Переса-младшего об исчезновении его отца. Подчёркивается, что о пропаже отца Перес заявил сам. Сообщается, что офицеры полиции утверждали, что тело его отца находится в морге, и пытались заставить его признаться в убийстве. Как пишет газета, когда Перес отверг обвинение, офицеры попытались убедить его, что он «забыл о преступлении».
Газета отмечает, что тактики полиции, направленные на то, чтобы заставить мужчину признаться в убийстве, включали в себя психологическое давление. Например, полицейские привели собаку Переса в комнату для допросов и сказали, что она будет отправлена на усыпление. Они также отвезли Переса на строительную площадку и попросили его прогуляться в поисках тела отца.
Сообщается, что на фоне оказания психологического давления полиция не давала Пересу спать и отказывала ему в оказании психологической помощи, и в какой-то момент он вырвал на себе волосы, а когда полицейские вышли из комнаты, он завязал шнурки на шее, пытаясь повеситься. В конечном счёте, полиции удалось получить «признание» от мужчины.
«На 16-м часу Перес сообщил полиции, что поссорился со своим отцом и нанес ему ножевое ранение», — пишет газета.
После этого, согласно газете, Перес подал федеральный иск против города Фонтана, в результате которого присяжный заключил, что полицейские «подвергли Переса неконституционным психологическим пыткам».