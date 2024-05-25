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Летают крыши, вырывает с корнем деревья: Последствия урагана в Краснодарском крае 25 мая 2024 года

На Кубани ветер с порывами до 35 м/с сносит крыши с домов.

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Источник: Прокуратура Краснодарского края — Telegram

Сильнейший ветер бушует на Кубани уже вторые сутки. Местами порывы достигают 35 метров в секунду. Из-за такой силы в крае оказались поваленными десятки деревьев. Также ветер срывает со зданий части крыш.

Ураган в Краснодаре 25 мая 2024 года: вырванные с корнем деревья, летающие крыши и поврежденные машины

«Утром 25 мая в Краснодаре в школе № 29 до начала линейки сильным порывом ветра сорвало часть кровли. Пострадали 12 детей, 10 из них были доставлены в медучреждения города с ссадинами и ушибами. Почти все дети уже дома, некоторые еще будут проходить амбулаторное лечение», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

На данный момент один школьник остается под наблюдением хирургов и травматологов. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Кроме того, как сообщают очевидцы, часть крыши сорвало в самом центре города. Кровлю оторвало на улице Красной, рядом с гостиницей «Москва». А на пересечении улиц Рашпилевской и Морской на прохожую упал забор.

На местах происшествий работают спасатели. Восстановительными работами специалисты займутся после уличения погоды.

Норд-ост в Новороссийске 25 мая 2024 года: оборванные провода, упавшие знаки и сорванные крыши

Ураган не обошел стороной и побережье Черного моря. В Новороссийске 24 и 25 мая бушует настояний Норд-ост.

«В результате погодных условий произошло 92 обрыва воздушной линии энергоснабжения. Выполнен демонтаж кровли, сорванной порывом ветра, отработано 76 вызовов по спилу аварийных деревьев и веток. Также сорванные баннера, упавшие знаки, состояние улиц и пляжей — продолжаем обследование города», — сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Уточняется, что специалисты в усиленном режиме устраняют последствия разбушевавшейся стихии.

На Кубани 25 мая 2024 года сохраняется штормовое предупреждение:

В Краснодарском крае ветер усиливается и штормовое предупреждение все еще сохраняется. В связи с этим, жителям рекомендуется не ставить автомобили под деревьями, а также избегать нахождения рядом с деревьями.

«Выпускникам рекомендуется отмечать праздник Последнего звонка в помещении или дома во избежание несчастных случаев», — поделились в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, что в случае ЧС необходимо звонить по телефону: «112».