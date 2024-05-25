Летают крыши, вырывает с корнем деревья: Последствия урагана в Краснодарском крае 25 мая 2024 года

«Утром 25 мая в Краснодаре в школе № 29 до начала линейки сильным порывом ветра сорвало часть кровли. Пострадали 12 детей, 10 из них были доставлены в медучреждения города с ссадинами и ушибами. Почти все дети уже дома, некоторые еще будут проходить амбулаторное лечение», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.