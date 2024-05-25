В Воронежской области возбудили 32 уголовных дела на коммунальщиков

За 2023 год и истекший период 2024-го в Воронежской области прокуратура выявила более 1,5 тыс. нарушений законодательства в работе коммунальных организаций. В суды направили 92 иска. По материалам проверок возбуждено 32 уголовных дела. Об этом рассказали в прокуратуре Воронежской области в пятницу, 24 мая.