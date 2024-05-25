В Воронежской области возбудили 32 уголовных дела на коммунальщиков

За 2023 год и истекший период 2024-го в Воронежской области прокуратура выявила более 1,5 тыс. нарушений законодательства в работе коммунальных организаций. В суды направили 92 иска. По материалам проверок возбуждено 32 уголовных дела. Об этом рассказали в прокуратуре Воронежской области в пятницу, 24 мая.
Ведомство внесло свыше 400 представлений об устранении выявленных нарушений. По итогам их рассмотрения более 200 должностных лиц понесли дисциплинарное наказание. Помимо этого, по возбужденным прокурорами делам об административных правонарушениях к ответственности привлекли 67 человек.
В список основных нарушений закона в жилищно-коммунальной сфере вошли:
- некачественные содержание и ремонт общедомового имущества;
- предоставление коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность;
- несоблюдение лицензионных требований по управлению жилищным фондом;
- неисполнение обязанностей по размещению в ГИС ЖКХ необходимой информации;
- использование полученных средств не по целевому назначению.
— Работа прокуратуры на данном направлении продолжается, — подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Центральном районе Воронежа с управляющей компании взыскали 2 млн рублей за неисполнение обязательств перед гражданами и другими организациями. Залитые квартиры, поврежденный упавшим деревом автомобиль, отсутствие ремонта в подъездах, прохудившиеся кровли — все это вылилось в возбуждение целого ряда исполнительных производств.