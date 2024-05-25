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Жители ещё 16 краснодарских улиц остались без электричества

Четвёртое за день аварийное отключение электричества оставило без света жителей ещё 16 улиц в Краснодаре.

Обесточенными 25 мая оказались дома в Карасунском округе.

По информации ЕДДС краевого центра, повреждения на ЛЭП вывели из строя 27 подстанций. В рабочее состояние их приводят специалисты аварийной бригады. Сроки восстановления подачи электричества по улицам 8 Марта, Крайней, Крупской, Бершанской, Дзержинского, Карасунской, Космонавтов, Черноморской, Седина, Фадеева, Ворошилова, Почтовой, Запорожской, 1 Мая, Коренной и Черноморской пока неизвестны.

Напомним, без света находятся также жители Прикубанского округа Краснодара.

ЖКХ