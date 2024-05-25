Дымом заволокло всю дорогу: Сезон лесных пожаров начался в Нижегородской области

В Нижегородской области начался сезон лесных пожаров. Лес вспыхнул в Рекшино. Как и большинство природных пожаров, этот произошел по вине человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональное министерство лесного хозяйства.
Пожар произошел в районе деревни Рекшино Борского района. Загорелась сухая трава.
— В Рекшино были зафиксированы два возгорания сухой травы вдоль полосы отвода дороги на землях лесного фонда, — отмечают в минлесхозе Нижегородской области.
От пожара образовался густой дым, которым заволокло всю дорогу. В связи с этим автомобилисты, проезжавшие вдоль леса, были вынуждены двигаться медленнее и осторожнее. Поэтому от Неклюдово до Рекшино образовалась пробка.
Несколько часов спустя возгорания были ликвидированы. Их причиной называют поджог.
Напомним, особый противопожарный режим ввели на территориях лесного фонда Нижегородской области с 29 апреля. В этот период установлены дополнительные требования, в том числе, нельзя разводить костры и посещать леса во время четвертого и пятого классов пожарной опасности.