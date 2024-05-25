Сравняли с землей. Командир ВСУ рассказал, что Россия устроила на передовой

«Они продвигались шаг за шагом, захватывая одну позицию за другой… Там, где наши линии были очень сильно укреплены, русские использовали управляемые авиационные бомбы, просто сравнивая их с землей», — поделился он.
Солдат добавил, что обстрелы со стороны России настолько интенсивные, что у ВСУ не остается иного выбора, кроме отступления.
Федоренко считает, что такими темпами российская армия возьмет окрестности Часов Яра за пару недель.
В апреле главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для Киева сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.