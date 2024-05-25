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Сравняли с землей. Командир ВСУ рассказал, что Россия устроила на передовой

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ситуация для ВСУ становится критической, так как украинцы не могут отбивать атаки российской армии, рассказал командир батальона ВСУ Юрий Федоренко в интервью The New York Times.

Источник: РИА "Новости"

«Они продвигались шаг за шагом, захватывая одну позицию за другой… Там, где наши линии были очень сильно укреплены, русские использовали управляемые авиационные бомбы, просто сравнивая их с землей», — поделился он.

Солдат добавил, что обстрелы со стороны России настолько интенсивные, что у ВСУ не остается иного выбора, кроме отступления.

Федоренко считает, что такими темпами российская армия возьмет окрестности Часов Яра за пару недель.

В апреле главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для Киева сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.