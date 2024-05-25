Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок выпал из окна в Костанае

В Костанае трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа. Стало известно о его состоянии, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Как рассказали в пресс-службе МЧС, ребенок выпал из окна второго этажа. Трагедия произошла в субботу днем, 25 мая, на территории частного дома.

Малыш был госпитализирован с различными травмами в Костанайскую областную детскую больницу.

В Управлении здравоохранения Костанайской области рассказали Zakon.kz о состоянии малыша.

«Ребенок 2021 г.р. поступил в 13:25. Диагноз: высотная травма, падение из окна второго этажа жилого дома. Вследствие чего ушиб мягких тканей поясничной области. Состояние ребенка средне тяжелое, в динамике стабильно».

В ведомстве добавили, что маленький пациент получает лечение в полном объеме в условиях областной детской больницы.

В МЧС очередной раз напомнили: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки, которые не предназначены для защиты от падений. Также не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.