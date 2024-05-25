Маргариту Терехову госпитализировали в Москве

«Да, мы эту информацию подтверждаем», — сказал собеседник агентства. Диагноз и состояние артистки в театре не уточнили.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о том, артистку госпитализировали в Боткинскую больницу, она находится в состоянии средней степени тяжести.
Маргарите Тереховой 81 год.
С 1960-х годов — актриса Государственного академического театра имени Моссовета. Исполняла на его сцене роли в спектаклях «Цезарь и Клеопатра» по пьесе Бернарда Шоу, «Глазами клоуна» по роману Генриха Белля, «Петербургские сновидения» по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание», «Царская охота» по пьесе Леонида Зорина, «Дом на песке» по пьесе Рустама Ибрагимбекова.
Также Терехова широко известна в качестве киноактрисы. К числу наиболее известных киноработ Тереховой относятся: Тася Сретенская в драме Ильи Авербаха «Монолог» (1972), Мария и Наталья в кинопритче Андрея Тарковского «Зеркало» (1974), графиня Диана де Бельфлер в музыкальном телефильме Яна Фрида «Собака на сене» по комедии Лопе де Вега (1977), Миледи в приключенческом телефильме Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера» по роману Александра Дюма «Три мушкетера» (1978), донья Марта в музыкальной комедии Яна Фрида «Благочестивая Марта» по одноименному произведению Тирсо де Молины (1980).