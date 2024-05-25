Маргариту Терехову госпитализировали в Москве

Также Терехова широко известна в качестве киноактрисы. К числу наиболее известных киноработ Тереховой относятся: Тася Сретенская в драме Ильи Авербаха «Монолог» (1972), Мария и Наталья в кинопритче Андрея Тарковского «Зеркало» (1974), графиня Диана де Бельфлер в музыкальном телефильме Яна Фрида «Собака на сене» по комедии Лопе де Вега (1977), Миледи в приключенческом телефильме Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера» по роману Александра Дюма «Три мушкетера» (1978), донья Марта в музыкальной комедии Яна Фрида «Благочестивая Марта» по одноименному произведению Тирсо де Молины (1980).