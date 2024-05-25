На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших при срыве кровли школы

В субботу мэр Краснодара Евгений Наумов информировал о том, что в школе № 29 по улице имени Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка. По данным прокуратуры региона, это произошло в субботу около 8 часов утра, в результате порядка 12 детей, получивших осколочные ранения. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.