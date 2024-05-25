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На Кубани рассказали о состоянии детей, пострадавших при срыве кровли школы

В Краснодаре 2 детей остаются в больнице после срыва кровли в школе.

Источник: РИА Новости

КРАСНОДАР, 25 мая — РИА Новости. Двое детей, пострадавших в результате срыва кровли в школе Краснодара, остаются в больнице, по уточнённым данным, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов.

В субботу мэр Краснодара Евгений Наумов информировал о том, что в школе № 29 по улице имени Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка. По данным прокуратуры региона, это произошло в субботу около 8 часов утра, в результате порядка 12 детей, получивших осколочные ранения. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«По уточнённой информации минздрава Кубани, в больнице пока остаются двое пострадавших учеников школы № 29», — написал Наумов в Telegram-канале.

По словам министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова, дети находятся на лечении в детской краевой больнице, их состояние не тяжёлое.

Ранее Наумов также добавил, что почти все дети, пострадавшие при срыве крыши в краснодарской школе, уже находятся дома, ещё один мальчик остается в детской краевой клинической больнице, жизням детей ничего не угрожает. В оперштабе также уточнили, что некоторые пострадавшие будут проходить амбулаторное лечение.