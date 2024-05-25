В Челябинской области мотоциклист погиб в ДТП с КАМАЗом

Авария произошла днем 25 мая в Миассе на улице Маяковского.
По предварительным данным Управления Госавтоинспекции по Челябинской области, 28-летний мужчина на питбайке «Кайо» выехал на встречную полосу. В этот момент там ехал «КАМАЗ». Обстоятельства и причины такого маневра пока неизвестны.
Мотоциклист погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. При этом в ведомстве добавили, что у мужчины в водительских правах не было категории, разрешавшей ему управлять мототранспортом. Также известно, что погибший не надел защитную экипировку.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии. При этом в ведомстве подчеркнули, что спортивный транспорт (питбайки относятся к нему) не предназначен для езды на дорогах общего пользования, им можно пользоваться тоько специальных площадках.