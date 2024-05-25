Консилиум врачей констатировал улучшение состояния здоровья премьера Фицо

В рамках расследования уголовного дел о покушении был задержан 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он признал вину и 18 мая был арестован. Во время заседания суда по избранию меры пресечения господин Цинтула объяснил свой поступок несогласием с политикой правительства. По данным издания Republika, Юрай Цинтула был сторонником оппозиционной либеральной партии «Прогрессивная Словакия». В самой партии заявили, что нападавший никак не был с ней связан.