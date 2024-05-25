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В трех районах Воронежской области выявили очаги бешенства

В 24-й раз с начала текущего года в Воронежской области были выявлены очаги бешенства. На сей раз их обнаружили в 3-х районах области. Очаги заражения располагаются в Панинском (поселок Майский) и Лискинском (село Нижнемарьино) районах, а также в городе Острогожске. Согласно указу губернатора Александра Гусева, на 3 месяца там введен карантин, который продлится до конца августа.

Источник: Светлана Дорохова

В Острогожске бешенством заразилось по всей видимости, домашнее животное, потому что сообщается, что очаг заражения обнаружили в одной из квартир (ул. Коммунаров, 9). В связи с этим, ограничения, связанные с карантином, установили не только по данному адресу, но и в радиусе 650 метров. Небезопасной признали территорию, ограниченную улицами Кузнецова, Авдеевская и Орджоникидзе.

В Панинском и Лискинском районах очаги заражения выявили в подсобных хозяйствах, а неблагополучной территорией признали весь поселок Майский (очаг был расположен по адресу Первомайская, 2) и все село Нижнемарьино (очаг — ул. Школьная, 1).

Напомним, в местах, которые признали очагами, на время карантина нельзя лечить, ввозить и вывозить животных, отправлять их на убой и снимать с них шкуры. Очаг заболевания запрещено посещать кому-либо, кроме ветеринарных служб.

Что касается «приграничных» к очагу территорий, то там установлен запрет на проведение ярмарок, выставок и прочих мероприятий с животными. Также жителям запрещено вывозить своих домашних питомцев и скотину за пределы обозначенной территории.

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