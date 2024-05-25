В трех районах Воронежской области выявили очаги бешенства

В 24-й раз с начала текущего года в Воронежской области были выявлены очаги бешенства. На сей раз их обнаружили в 3-х районах области. Очаги заражения располагаются в Панинском (поселок Майский) и Лискинском (село Нижнемарьино) районах, а также в городе Острогожске. Согласно указу губернатора Александра Гусева, на 3 месяца там введен карантин, который продлится до конца августа.