В трех районах Воронежской области выявили очаги бешенства

В Острогожске бешенством заразилось по всей видимости, домашнее животное, потому что сообщается, что очаг заражения обнаружили в одной из квартир (ул. Коммунаров, 9). В связи с этим, ограничения, связанные с карантином, установили не только по данному адресу, но и в радиусе 650 метров. Небезопасной признали территорию, ограниченную улицами Кузнецова, Авдеевская и Орджоникидзе.
В Панинском и Лискинском районах очаги заражения выявили в подсобных хозяйствах, а неблагополучной территорией признали весь поселок Майский (очаг был расположен по адресу Первомайская, 2) и все село Нижнемарьино (очаг — ул. Школьная, 1).
Напомним, в местах, которые признали очагами, на время карантина нельзя лечить, ввозить и вывозить животных, отправлять их на убой и снимать с них шкуры. Очаг заболевания запрещено посещать кому-либо, кроме ветеринарных служб.
Что касается «приграничных» к очагу территорий, то там установлен запрет на проведение ярмарок, выставок и прочих мероприятий с животными. Также жителям запрещено вывозить своих домашних питомцев и скотину за пределы обозначенной территории.