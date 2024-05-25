В Челябинской области случайный попутчик обокрал водителя

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, 77-летний автомобилист остановился на АЗС и, доверив попутчику свою карту, попросил его оплатить с нее заправку. Мужчина выполнил просьбу и вскоре попутчики поехали дальше.