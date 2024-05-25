В Челябинской области случайный попутчик обокрал водителя

Инцидент произошел в Кунашакском районе. Потерпевший на своей машине согласился подвезти мужчину.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, 77-летний автомобилист остановился на АЗС и, доверив попутчику свою карту, попросил его оплатить с нее заправку. Мужчина выполнил просьбу и вскоре попутчики поехали дальше.
Пропажу 15 тысяч рублей с карты водитель обнаружил уже после того, как привез попутчика в место назначение. Житель Кунашакского района обратился в полицию. Правоохранители начали розыск вора с остановки, где мужчину высадили. Вскоре его нашли.
Как выяснилось, предприимчивым попутчиком оказался житель Курганской области. Мужчина успел скачать себе на телефон банковское приложение, сделал виртуальную карту и перевел на нее деньги с карточки водителя. К моменту задержания украденную сумму он уже успел потратить.