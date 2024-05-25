Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области случайный попутчик обокрал водителя

Инцидент произошел в Кунашакском районе.

Источник: МК.RU Челябинск

Инцидент произошел в Кунашакском районе. Потерпевший на своей машине согласился подвезти мужчину.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, 77-летний автомобилист остановился на АЗС и, доверив попутчику свою карту, попросил его оплатить с нее заправку. Мужчина выполнил просьбу и вскоре попутчики поехали дальше.

Пропажу 15 тысяч рублей с карты водитель обнаружил уже после того, как привез попутчика в место назначение. Житель Кунашакского района обратился в полицию. Правоохранители начали розыск вора с остановки, где мужчину высадили. Вскоре его нашли.

Как выяснилось, предприимчивым попутчиком оказался житель Курганской области. Мужчина успел скачать себе на телефон банковское приложение, сделал виртуальную карту и перевел на нее деньги с карточки водителя. К моменту задержания украденную сумму он уже успел потратить.