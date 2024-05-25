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Лесной пожар на площади 4 га действует на Среднем Урале

В Свердловской области зафиксирован один лесной пожар.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Огонь распространился на площади в 4 гектара.

«На 25 мая 02:00 в регионе действовал 1 лесной пожар на площади, пройденной огнем 4 га», — сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

Специалисты МЧС проводят работы по тушению огня, указано в сообщении ведомства.

На Среднем Урале действует особый противопожарный режим. Нельзя использовать открытый огонь, сжигать мусор, растительность, разводить костры.

Патрулирование коллективных садов, дачных участков, лесов, природных парков и прибрежных зон проводят сотрудники лесничеств, администраций муниципалитетов, МЧС и полиции. Для осмотра отдалённых территорий используются внедорожники и квадроциклы.

В прошлые выходные сотрудники госпожнадзора составили 224 протокола об административных правонарушениях. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

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