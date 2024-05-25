Лесной пожар на площади 4 га действует на Среднем Урале

Огонь распространился на площади в 4 гектара.
«На 25 мая 02:00 в регионе действовал 1 лесной пожар на площади, пройденной огнем 4 га», — сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
Специалисты МЧС проводят работы по тушению огня, указано в сообщении ведомства.
На Среднем Урале действует особый противопожарный режим. Нельзя использовать открытый огонь, сжигать мусор, растительность, разводить костры.
Патрулирование коллективных садов, дачных участков, лесов, природных парков и прибрежных зон проводят сотрудники лесничеств, администраций муниципалитетов, МЧС и полиции. Для осмотра отдалённых территорий используются внедорожники и квадроциклы.
В прошлые выходные сотрудники госпожнадзора составили 224 протокола об административных правонарушениях. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.