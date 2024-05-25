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Полиция Петербурга объяснила причины стрельбы на Народной улице

Полиция Санкт-Петербурга принимает меры по задержанию 59-летнего мужчины, который, закрывшись в квартире дома на Народной улице, стреляет с балкона, сообщила пресс-служба петербургского главка МВД.

25 мая в полицию поступило сообщение о стрельбе из травматического оружия по адресу Народная улица, дом 27. На место происшествия прибыл наряд полиции, но стрелявший скрылся. Позднее полицейские установили личность стрелявшего и его местонахождение. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли к дому стрелка по адресу Народная улица, дом 5, тот несколько раз выстрелил в них из огнестрельного оружия и заперся в квартире.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 59-летний уроженец Чечни закрылся в квартире дома на Народной улице и стреляет из огнестрельного оружия с балкона. По информации СМИ, причиной стрельбы стал бытовой конфликт.