Полиция Петербурга объяснила причины стрельбы на Народной улице

25 мая в полицию поступило сообщение о стрельбе из травматического оружия по адресу Народная улица, дом 27. На место происшествия прибыл наряд полиции, но стрелявший скрылся. Позднее полицейские установили личность стрелявшего и его местонахождение. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли к дому стрелка по адресу Народная улица, дом 5, тот несколько раз выстрелил в них из огнестрельного оружия и заперся в квартире.