В Петербурге штурмуют квартиру, где забаррикадировался вооруженный мужчина

Как сообщалось на сайте «МВД Медиа», в субботу в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно из травматического оружия в квартире дома на Народной улице, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции. Увидев стражей порядка, злоумышленник произвёл выстрелы в их сторону и забаррикадировался в квартире.