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В Петербурге штурмуют квартиру, где забаррикадировался вооруженный мужчина

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. СОБР приступил к штурму квартиры на Народной улице в Петербурге, где забаррикадировался вооруженный мужчина, сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росгвардии.

Источник: © РИА Новости

«СОБР Росгвардии приступил к штурму объекта на Народной улице в Санкт-Петербурге, где находится ранее открывший по людям стрельбу», — говорится в сообщении.

Как сообщалось на сайте «МВД Медиа», в субботу в полицию поступило сообщение о конфликте со стрельбой, предположительно из травматического оружия в квартире дома на Народной улице, дом 5. На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции. Увидев стражей порядка, злоумышленник произвёл выстрелы в их сторону и забаррикадировался в квартире.