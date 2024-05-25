Шквалистый ветер в Ростове повалил более 20 деревьев и несколько конструкций

К сожалению, более 20 деревьев не выдержали ураган. Первомайский район города пострадал больше всего, где ветер повалил восемь больших деревьев. Из пяти случаев падения деревьев в Советском и Пролетарском районах, три случились в Ворошиловском, два в Железнодорожном и один в Ленинском.