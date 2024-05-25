СОБР застрелил стрелка с Народной улицы во время штурма квартиры

Ранее в пресс-службе петербургского главка МВД сообщили, что полиция принимает меры по задержанию мужчины, который выстрелил в знакомого из травматического пистолета и скрылся. В полиции установили его личность и местонахождение, после чего наряд полицейских прибыл к его дому по адресу Народная улица, дом 27. Преследуемый полицией мужчина стал отстреливаться и заперся в своей квартире. Затем он вышел на балкон и стрелял оттуда.