СОБР застрелил стрелка с Народной улицы во время штурма квартиры

«Сотрудники СОБР Росгвардии в соответствии с законодательством применили табельное оружие. Злоумышленник нейтрализован», — написали в Telegram-канале ведомства.
Ранее в пресс-службе петербургского главка МВД сообщили, что полиция принимает меры по задержанию мужчины, который выстрелил в знакомого из травматического пистолета и скрылся. В полиции установили его личность и местонахождение, после чего наряд полицейских прибыл к его дому по адресу Народная улица, дом 27. Преследуемый полицией мужчина стал отстреливаться и заперся в своей квартире. Затем он вышел на балкон и стрелял оттуда.
По предварительной информации, причиной его нападения на знакомого стал бытовой конфликт. По данным СМИ, стрелок — 59-летний уроженец города Грозный, судимый по уголовной статье за убийство. Тем не менее, соседи характеризовали его положительно.
Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил детали биографии стрелявшего мужчины.
«По поводу ситуации в Санкт-Петербурге. Это 59-летний Лечи Алханов, который по предварительной информации неоднократно проходил лечение в различных медучреждениях для психически нездоровых людей. Человек с умственными отклонениями, который кроме всего прочего, имеет другие тяжелые заболевания», — написал господин Дудаев.