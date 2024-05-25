В Челябинске задержаны участники массовой драки со стрельбой

«На место происшествия были немедленно направлены ближайшие наружные наряды, — сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. — В ходе оперативных мероприятий установлено, что между двумя компаниями произошел ситуативный конфликт. В настоящее время все его участники установлены и доставляются в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Начальником Главного управления МВД России по Челябинской области выяснение всех обстоятельств произошедшего поставлено на контроль».
На видео, снятом очевидцами потасовки, попали две группы людей, одна из которых одета в черное, а вторая — в нечто похожее на камуфляж. Из него следует, что когда в возникшей на улице потасовке начали побеждать мужчины в возрасте и камуфляже, им на помощь на двух машинах подъехали бойцы в черном. Напав на одного из победителей, они погнали его, в том числе и выстрелами из травматического оружия, во дворы. Однако что за ситуация привела к возникновению ситуационного конфликта, судя по комментариям, не поняли даже очевидцы.