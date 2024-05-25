В Челябинске задержаны участники массовой драки со стрельбой

На видео, снятом очевидцами потасовки, попали две группы людей, одна из которых одета в черное, а вторая — в нечто похожее на камуфляж. Из него следует, что когда в возникшей на улице потасовке начали побеждать мужчины в возрасте и камуфляже, им на помощь на двух машинах подъехали бойцы в черном. Напав на одного из победителей, они погнали его, в том числе и выстрелами из травматического оружия, во дворы. Однако что за ситуация привела к возникновению ситуационного конфликта, судя по комментариям, не поняли даже очевидцы.