Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

Перед сообщениями о взрыве в регионе была объявлена воздушная тревога. Терехов сообщал о взрывах в городе, призывая жителей оставаться в укрытиях.
Ситуацию в Харькове прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, «туда прибыли все необходимые службы: ГСЧС Украины, медицинские службы, местные власти, полиция».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Президент Владимир Путин ранее заявлял об отсутствии планов взятия Харькова. Наступление в Харьковской области он объяснил созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российских регионов, в том числе Белгорода. 25 мая в результате украинского обстрела поселка Октябрьский Белгородского района с применением РСЗО (реактивная система залпового огня) погибли два человека, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.