Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

Президент Владимир Путин ранее заявлял об отсутствии планов взятия Харькова. Наступление в Харьковской области он объяснил созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российских регионов, в том числе Белгорода. 25 мая в результате украинского обстрела поселка Октябрьский Белгородского района с применением РСЗО (реактивная система залпового огня) погибли два человека, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.