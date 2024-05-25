В силовых структурах сообщили об уничтожении военного склада ВСУ в Харькове

«В Харькове ВСУ используют тактику “живого щита” — устроили военный склад и командный пункт в торговом центре, который был выявлен нашей (российской — прим. ТАСС) разведкой. По военному объекту в ТЦ “Эпицентр” нанесен ракетный удар», — сказал собеседник агентства, уточнив, что объект уничтожен.