«25 мая т. г. около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир”. Дежурными средствами ПВО 15 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — сообщили в ведомстве.
Силы ПВО сбили 15 украинских снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 снарядов РСЗО Vampire Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.