Силы ПВО сбили 15 украинских снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области

«25 мая т. г. около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир”. Дежурными средствами ПВО 15 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — сообщили в ведомстве.