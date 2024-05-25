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В Стамбуле неизвестные бросили бомбу в офисное здание

Неизвестные в Стамбуле бросили бомбу в офисное здание. Об этом 25 мая пишет турецкое издание Milliyet.

Источник: Reuters

Инцидент произошел в районе Кючюкчекмедже.

«Предположительно, приехавшие на мотоцикле люди бросили на рабочее место взрывчатку и уехали. После инцидента по адресу было направлено множество полицейских, медицинских и пожарных бригад. Работа бригад на месте происшествия продолжается», — говорится в материале.

После инцидента на место происшествия прибыли бригады пожарных и медиков, а также сотрудники полиции.

Информацией о пострадавших издание не располагает.

Ранее, 12 января, в Стамбуле в деловом центре в районе Багджилар прогремел взрыв. Причиной взрыва, скорее всего, стала утечка бытового газа.