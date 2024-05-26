Захарова ответила на слова Сикорского об угрозе США ударить по позициям ВС РФ

Таким образом она прокомментировала слова Сикорского в интервью The Guardian о том, что США якобы пригрозили нанести удар по позициям ВС РФ в зоне спецоперации в случае применения Москвой ядерного оружия на Украине.
«Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах “Северного потока” и “Северного потока-2” и роли Вашингтона в этом преступлении», — заявила Захарова.
Ранее, 14 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировал слова экс-депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача о группе участников подрыва СП. Деркач в интервью белорусскому агентству «БелТА» заявил, что участники группы, совершившей подрывы на газопроводах, установлены. По его словам, среди них — офицер седьмого управления контрразведки СБУ Сергей Кузнецов, бывший заместитель мэра Белой Церкви Руслан Руденко и другие. Песков подчеркнул, у России нет никаких механизмов обмена информацией с Украиной.
13 мая, генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что ответы западных стран на запрос Генеральной прокуратуры России о терактах на «Северных потоках» покажут, кто стоит за взрывами. По его словам, Россия продолжает призывать зарубежных коллег к конструктивному и неполитизированному сотрудничеству.
26 февраля полиция Дании объявила об остановке расследования взрывов на СП. Объяснялось, что необходимых оснований для возбуждения уголовного дела по данному факту нет. В том же месяце прокуратура Швеции объявила о закрытии собственного расследования.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному 9 февраля 2024 года, заявил, что за взрывы на «Северных потоках» несет ответственность Центральное разведывательное управление США.
Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель Сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.