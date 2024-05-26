Захарова ответила на слова Сикорского об угрозе США ударить по позициям ВС РФ

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель Сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.