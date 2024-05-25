Над Белгородской областью уничтожены ПКР «Нептун» и 29 снарядов РСЗО «Вампир»

Дежурные средства ПВО уничтожили ПКР и снаряды около 22:30 мск. В сообщении военного ведомства не приводятся данные о последствиях атаки.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в 23:26 мск об обстреле города Шебекино из РСЗО. По предварительной информации, пострадавших нет. Разрушения зафиксированы в 7 частных домах. Кроме того, повреждены линии электро- и газоснабжения.
Вячеслав Гладков уведомил жителей о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе в 22:10. «РИА Новости» в 22:13 сообщили, что в Белгороде прозвучало не менее 20 взрывов. Об отмене сигнала ракетной опасности Гладков написал в 22:41.
До этого губернатор сообщал, что в результате двух обстрелов Белгорода 25 мая погибли четыре человека, пострадали — 12, в том числе 8-летний мальчик. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации областной клинической больницы. Пострадавший 8-летний мальчик с минно-взрывной травмой госпитализирован в хирургическое отделение детской областной больницы.