Над Белгородской областью уничтожены ПКР «Нептун» и 29 снарядов РСЗО «Вампир»

До этого губернатор сообщал, что в результате двух обстрелов Белгорода 25 мая погибли четыре человека, пострадали — 12, в том числе 8-летний мальчик. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации областной клинической больницы. Пострадавший 8-летний мальчик с минно-взрывной травмой госпитализирован в хирургическое отделение детской областной больницы.