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В Москве арестовали предпринимателя за призывы к терроризму

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Перовский суд Москвы отправил под стражу 28-летнего предпринимателя Сергея Балтрушевича по обвинению в призывах к террористической деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

«Перовский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Балтрушевича Сергея Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)», — сказали в пресс-службе. Там уточнили, что мужчину арестовали до 22 июля 2024 года.

Следствием установлено, что обвиняемый со своего аккаунта во «ВКонтакте» в новостной группе разместил призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы.

11 мая полицейские задержали Балтрушевича и составили два протокола по делу о мелком хулиганстве. По одному из них предпринимателя оштрафовали на 1 тыс. рублей, по другому — арестовали на 10 суток. После отбытия ареста мужчину вновь задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о призывах к терроризму.

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