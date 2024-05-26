В Москве арестовали предпринимателя за призывы к терроризму

11 мая полицейские задержали Балтрушевича и составили два протокола по делу о мелком хулиганстве. По одному из них предпринимателя оштрафовали на 1 тыс. рублей, по другому — арестовали на 10 суток. После отбытия ареста мужчину вновь задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о призывах к терроризму.