У жителя Челябинской области отсудили деньги, украденные под Иркутском

Следователям удалось установить, что деньги женщина перевела на банковскую карту жителя челябинского города Златоуст. Как правило, в таких случаях официальные владельцы карт сами не занимаются мошенничеством, а за вознаграждение позволяют преступникам оформить на себя карту. Однако мужчине заработать на криминальной схеме не удалось. Наоборот, Златоустовский городской суд по иску прокуратуры обязал его вернуть пенсионерке изначально украденные 274 тысячи рублей плюс выплатить 19 тысяч в качестве процентов за пользование чужими денежными деньгами.