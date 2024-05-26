Рогов сообщил о расширении военными ВС РФ зоны контроля за Работино

«После освобождения Работино наши бойцы расширили зону контроля за его северными окраинами», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Рогов подчеркнул, что российские военные продолжают развивать успех на ореховском направлении, выдавливая боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занимаемых ими позиций.
Ранее, 15 мая, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Работино в Запорожской области, а также Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.
На следующий день, 16 мая, российское военное ведомство показало, как штурмовые группы 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» во взаимодействии с операторами ударных FPV-дронов освободили населенный пункт Работино в Запорожской области. После полного освобождения населенного пункта штурмовики водрузили на одном из уцелевших строений российский флаг, обозначив полный контроль на этом участке.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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