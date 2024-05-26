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Рогов сообщил о расширении военными ВС РФ зоны контроля за Работино

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ расширили зону контроля за селом Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта. Об этом 26 мая сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Источник: РИА "Новости"

«После освобождения Работино наши бойцы расширили зону контроля за его северными окраинами», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Рогов подчеркнул, что российские военные продолжают развивать успех на ореховском направлении, выдавливая боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с занимаемых ими позиций.

Ранее, 15 мая, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Работино в Запорожской области, а также Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.

На следующий день, 16 мая, российское военное ведомство показало, как штурмовые группы 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» во взаимодействии с операторами ударных FPV-дронов освободили населенный пункт Работино в Запорожской области. После полного освобождения населенного пункта штурмовики водрузили на одном из уцелевших строений российский флаг, обозначив полный контроль на этом участке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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