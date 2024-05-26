Рогов сообщил о расширении военными ВС РФ зоны контроля за Работино

На следующий день, 16 мая, российское военное ведомство показало, как штурмовые группы 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» во взаимодействии с операторами ударных FPV-дронов освободили населенный пункт Работино в Запорожской области. После полного освобождения населенного пункта штурмовики водрузили на одном из уцелевших строений российский флаг, обозначив полный контроль на этом участке.