Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины

Серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на украинские издания.

Источник: AP 2023

Местные власти пока никак не комментировали ситуацию. Какие-либо подробности или информация о разрушениях инфраструктуры также не приводятся.

На момент публикации воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по военному складу Вооруженных сил Украины, который был расположен в торговом центре «Эпицентр» в Харькове, и уничтожили его.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что ВС России за неделю нанесли 49 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военной инфраструктуре Украины. В результате ударов войска РФ поразили аэродромную инфраструктуру, места хранения ракет, боеприпасов и топлива, цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников.