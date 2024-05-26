ТАСС: взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины

До этого в Минобороны РФ рассказали, что ВС России за неделю нанесли 49 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по военной инфраструктуре Украины. В результате ударов войска РФ поразили аэродромную инфраструктуру, места хранения ракет, боеприпасов и топлива, цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников.