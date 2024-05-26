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В ВКО загорелся частный жилой дом

Ночью в районе Алтай произошел пожар в частном жилом доме, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС. Площадь возгорания составила 90 кв.м. Пожар полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Ч.

Источник: МЧС РК

Ночью в районе Алтай произошел пожар в частном жилом доме, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС.

Площадь возгорания составила 90 кв.м.

Пожар полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

пожары