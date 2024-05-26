Минобороны России сообщило о срыве ротации подразделений ВСУ ударной группой ВКС

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52м “Аллигатор”, транспортно-боевого вертолета Ми-35 и многоцелевого вертолета Ми-8 успешно сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Север”, — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что в ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам наводчика. После чего осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.
«На командном пункте получили боевую задачу, выполнили взлет. Полет осуществляли на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. Выйдя на боевой курс, выполнили стрельбу и отход в безопасную сторону. По прибытии на командном пункте нам подтвердили уничтожение цели», — рассказал о выполнении боевого вылета командир вертолета Ми-35 Виктор, его слова приводит Минобороны.