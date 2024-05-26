Минобороны России сообщило о срыве ротации подразделений ВСУ ударной группой ВКС

«На командном пункте получили боевую задачу, выполнили взлет. Полет осуществляли на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. Выйдя на боевой курс, выполнили стрельбу и отход в безопасную сторону. По прибытии на командном пункте нам подтвердили уничтожение цели», — рассказал о выполнении боевого вылета командир вертолета Ми-35 Виктор, его слова приводит Минобороны.