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Группировка «Днепр» сообщила о подавлении за сутки 14 украинских БПЛА

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) группировки войск «Днепр» Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки подавили и сбили 14 украинских беспилотников. Потери Вооруженных сил Украины составили до 50 бойцов, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Источник: РИА "Новости"

«В течение суток потери противника составили до 50 военнослужащих. Огнем ПВО и средствами РЭБ подавлено управление, сбито 14 разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 8 позиций орудий и минометов», — сказал он, добавив, что артиллерийским огнем и применением ударных беспилотников уничтожены 55 пунктов управления БПЛА.