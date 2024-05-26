Группировка «Днепр» сообщила о подавлении за сутки 14 украинских БПЛА

«В течение суток потери противника составили до 50 военнослужащих. Огнем ПВО и средствами РЭБ подавлено управление, сбито 14 разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 8 позиций орудий и минометов», — сказал он, добавив, что артиллерийским огнем и применением ударных беспилотников уничтожены 55 пунктов управления БПЛА.