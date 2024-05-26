В Бурятии ввели полный запрет на посещение лесов

По данным агентства, такое решение республиканский оперштаб принял в воскресенье на очередном заседании, так как более 90 процентов всех лесных пожаров в Бурятии в этом году возникло по вине местного населения. В агентстве отметили, что обстановка по лесным пожарам в республике складывается непростая, установилась сухая, жаркая погода, которая способствует распространению возгораний.