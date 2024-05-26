В Бурятии ввели полный запрет на посещение лесов

«Решением республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров в Бурятии вводится полный запрет на посещение леса», — говорится в сообщении.
По данным агентства, такое решение республиканский оперштаб принял в воскресенье на очередном заседании, так как более 90 процентов всех лесных пожаров в Бурятии в этом году возникло по вине местного населения. В агентстве отметили, что обстановка по лесным пожарам в республике складывается непростая, установилась сухая, жаркая погода, которая способствует распространению возгораний.
По данным агентства, за прошедшие сутки в Бурятии обнаружено пять лесных пожаров в Баунтовском, Заиграевском, Кяхтинском, Муйском, Северо-Байкальском районах. Также проводились работы по тушению лесных пожаров, возникших ранее в Баргузинском, Муйском, Еравнинском районах. Возгорания в Заиграевском, Муйском (участковое лесничество Муяканское) и в Северо-Байкальском районах ликвидированы. В Усть-Баргузинском лесничестве, Еравнинском, Кяхтинском и Муйском (Таксимовское лесничество) районах пожары локализованы. Продолжаются работы по дотушиванию трёх локализованных очагов и тушению трёх лесных пожаров на территории Баргузинского района (Куйтунское лесничество), Баунтовского района и Северо-Байкальского района (Северомуйское участковое лесничество).