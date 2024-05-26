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В Киевской области произошел взрыв

Взрыв произошел в Киевской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Источник: Reuters

В публикации не привели подробностей происшедшего.

До этого, по данным «Общественного», взрывы вновь зафиксировали в Хмельницкой области на западе Украины.

В настоящее время на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Накануне воздушную тревогу объявили в девяти областях Украины. Сирены в Киевской области включились в 02:02 мск. Кроме того, в красную зону на карте тревог попали Черкасская, Винницкая, Одесская, Николаевская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская и Днепропетровская области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.