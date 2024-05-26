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Мексика выдала США одного из лидеров наркокартеля «Синаола»

Власти Мексики выдали США одного из главарей наркокартеля «Синалоа» по имени Нестора Исидро Переса Саласа, также известного как «Эль-Нини». Об этом 25 мая сообщил американский президент Джо Байден, заявление которого было опубликовано на сайте Белого дома.

Источник: AP 2023

«Сегодня мексиканское правительство экстрадировало Нестора Исидро Переса Саласа, известного как “Эль-Нини”, в Соединенные Штаты, чтобы он предстал перед правосудием в наших судах», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что глава наркокартеля играл заметную роль в Синалоа. По данным Белого дома, это один из самых смертоносных наркокартелей в мире. Теперь преступник предстал переде судом в США. Ему вменяются обвинения за причастность к незаконному обороту фентанила, а также убийства, пытки и похищение соперников, свидетелей и других людей.

«Я благодарю президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора за его решение об экстрадиции», — добавил Байден.

Ранее, 17 марта, сообщалось, что в Мексике наркокартель похитил россиянку на границе с США. По словам ее мужа, Мария ехала из Монтеррея на машине с местной семьей. Они приехали в Рейносу поздно вечером, а ночью на них напали бандиты с оружием.

В этот же день сообщалось о похищении 30 граждан Грузии бандитами картеля. Отмечается, что за них требуют выкуп в размере $90 тыс. Предположительно, граждане Грузии сидят в подвале, где находятся 120 человек.

В апреле 2023 года сообщалось, что в США призывали ввести вооруженные силы в Мексику для борьбы с наркокартелями. В сенат был представлен законопроект, требующий разрешения на использование военной силы, чтобы в полном объеме начать в войну с картелями.