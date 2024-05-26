Мексика выдала США одного из лидеров наркокартеля «Синаола»

Также уточняется, что глава наркокартеля играл заметную роль в Синалоа. По данным Белого дома, это один из самых смертоносных наркокартелей в мире. Теперь преступник предстал переде судом в США. Ему вменяются обвинения за причастность к незаконному обороту фентанила, а также убийства, пытки и похищение соперников, свидетелей и других людей.