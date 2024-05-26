Польша подняла в воздух самолеты якобы из-за активности дальней авиации РФ

Уточняется, что в польском воздушном пространстве были подняты не только самолеты Польши, но и техника союзных стран.
«Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации», — говорится в заявлении оперативного командования в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Также в пресс-службе отметили, что все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены.
Ранее, 26 апреля, в Польше также подняли в воздух военные самолеты из-за якобы наблюдающейся активности российской дальней авиации. Отмечалось, что в польском воздушном пространстве начали действовать дежурные самолеты Кроме того, военные предупредили, что активность самолетов может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.