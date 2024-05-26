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Польша подняла в воздух самолеты якобы из-за активности дальней авиации РФ

Польша подняла в воздух военные самолеты якобы в связи с активностью российской дальней авиации. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе оперативного командования польских вооруженных сил.

Источник: AP 2023

Уточняется, что в польском воздушном пространстве были подняты не только самолеты Польши, но и техника союзных стран.

«Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации», — говорится в заявлении оперативного командования в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Также в пресс-службе отметили, что все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены.

Ранее, 26 апреля, в Польше также подняли в воздух военные самолеты из-за якобы наблюдающейся активности российской дальней авиации. Отмечалось, что в польском воздушном пространстве начали действовать дежурные самолеты Кроме того, военные предупредили, что активность самолетов может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.

НАТО