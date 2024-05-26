Польша подняла в воздух самолеты якобы из-за активности дальней авиации РФ

Ранее, 26 апреля, в Польше также подняли в воздух военные самолеты из-за якобы наблюдающейся активности российской дальней авиации. Отмечалось, что в польском воздушном пространстве начали действовать дежурные самолеты Кроме того, военные предупредили, что активность самолетов может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.