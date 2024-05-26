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Над Курской областью сбиты 7 беспилотников

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил об уничтожении в ночь на 26 мая семи беспилотников. Об этом губернатор написал в Telegram.

Источник: РИА "Новости"

Смирнов не привел данные о пострадавших и разрушениях. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности при обнаружении обломков сбитых БПЛА.

В ночь на 26 мая ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны сообщали о сбитом беспилотнике. Ведомство уточняло, что дрон был сбит в 23:40 мск 25 мая. Вечером 25 мая губернатор также опубликовал в Telegram фото с загоревшимся в результате украинского удара поля в селе Дроновка Глушковского района.

Всего за вчерашний день Алексей Смирнов трижды сообщал об обстрелах региона. В их результате загорелся автомобиль и здание бывшего клуба. Повреждения получили линии электропередач, в нескольких населенных пунктах дома остались без света.