Над Курской областью сбиты 7 беспилотников

В ночь на 26 мая ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны сообщали о сбитом беспилотнике. Ведомство уточняло, что дрон был сбит в 23:40 мск 25 мая. Вечером 25 мая губернатор также опубликовал в Telegram фото с загоревшимся в результате украинского удара поля в селе Дроновка Глушковского района.