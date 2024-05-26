Мобилизованный из ДНР выжил после выстрела в голову в украинском плену

Военный рассказал, что был мобилизован в феврале 2022 года и попал в плен на авдеевском направлении в январе 2023 года.
«Поставили на колени, со мной никто не разговаривал, и мне выстрелили в голову. Расстреляли», — рассказал он.
По словам Белицы, пуля прошла навылет: вошла в районе левого уха, а вышла в районе правой скулы. Через какое-то время он очнулся и, поскольку руки были связаны спереди, смог освободиться. Кроме того, в плену во время пыток ему также прострелили ногу.
Военный добавил, что пытался найти своих, однако его подобрали украинские военные на микроавтобусе и сначала приняли за своего сослуживца. Были вызваны военные медики, которые оказали ему первую медпомощь. Но в это время врачи обнаружили под его курткой российские опознавательные знаки, после чего Белицу приехал допрашивать и пытать украинский боевик с позывным Грузин.
Мобилизованный из ДНР отметил, что в течение пыток несколько раз терял сознание и, чтобы привести его в чувство, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «откачивали водой».
«Он мне прострелил ногу, меня потом опять откачали. Я помню, он мне говорил: “Друг, ты так уже не уйдешь”. А я уже его просил: “Застрелите, что издеваться”», — рассказал вернувшийся из украинского плена.
После этого Белица был переведен в больницу в Харькове, где врачи скобами сшили раздробленную челюсть, а к ноге шурупами прикрутили кусок металлической трубы. Военный в во время плена побывал в тюрьме в Харьковской и Сумской областях, где мобилизованный ел только хлеб и подобие супа на обед, поскольку из-за зашитой челюсти кашу и другие продукты есть не мог. На такой «диете» он пробыл примерно два месяца. По его словам, костыли ему не выдали, поэтому по территории места заключения ему приходилось передвигаться ползком.
Обменяли военнослужащего в марте 2023 года, а затем он был отправлен на лечение в подольский госпиталь.
Ранее, 28 марта, управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, свидетельствующий о том, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам, избиениям и насилию.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 марта отметил, что в Москве знают о пытках украинской армии над российскими военными, а потому в докладе ООН на эту тему нет ничего нового.
Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) 11 января заочно приговорил военного ВСУ к 28 годам колонии строгого режима за пытки и убийство российского пленного.
Еще в марте 2023 же года в ООН сообщили, что около половины российских военных, оказавшихся в плену на Украине, подвергались пыткам и жестокому обращению. По словам главы управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН Фолькера Тюрка, большинство пыток имели место сразу после пленения.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.