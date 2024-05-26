Мобилизованный из ДНР выжил после выстрела в голову в украинском плену

После этого Белица был переведен в больницу в Харькове, где врачи скобами сшили раздробленную челюсть, а к ноге шурупами прикрутили кусок металлической трубы. Военный в во время плена побывал в тюрьме в Харьковской и Сумской областях, где мобилизованный ел только хлеб и подобие супа на обед, поскольку из-за зашитой челюсти кашу и другие продукты есть не мог. На такой «диете» он пробыл примерно два месяца. По его словам, костыли ему не выдали, поэтому по территории места заключения ему приходилось передвигаться ползком.