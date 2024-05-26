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Глава района на юге Омской области попал в ДТП

В аварии никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Глава Полтавского района Александр Милашенко попал в автомобильную аварию. О том, что участником ДТП стал чиновник, сухо сообщил Виталий Хоценко.

По словам Хоценко, в аварии никто не пострадал. Сейчас причины и обстоятельства устанавливает ГИБДД. — Мне сообщили, что сегодня произошло ДТП с участием главы Полтавского района Александра Васильевича Милашенко. Пострадавших нет. В настоящий момент ГИБДД устанавливает причину и обстоятельства происшествия, — написал Хоценко в телеграм-канале.

Отметим, официальной информации от Госавтоинспекции о месте и деталях аварии, участником которой оказался глава района, не поступало.