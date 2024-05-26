Глава района на юге Омской области попал в ДТП

По словам Хоценко, в аварии никто не пострадал. Сейчас причины и обстоятельства устанавливает ГИБДД. — Мне сообщили, что сегодня произошло ДТП с участием главы Полтавского района Александра Васильевича Милашенко. Пострадавших нет. В настоящий момент ГИБДД устанавливает причину и обстоятельства происшествия, — написал Хоценко в телеграм-канале.