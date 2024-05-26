Смертельное ДТП произошло в Жамбылской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 25 мая 21-летний водитель автомашины марки Toyota Camry, направляясь из села Жанаталап в сторону села Актоган, не справился с рулевым управлением, в результате чего транспорт опрокинулся на обочину.
«Водитель скончалась на месте происшествия. Ее пассажиры — 17, 20-летние граждане и выпускник 11-го класса — доставлены в больницу. Их состояние стабильное, находятся под наблюдением».
По данному факту начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.