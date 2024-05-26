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Подполье сообщило об ударе по аэродрому, который Киев готовит к приему F-16

ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Минувшей ночью российские войска нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам в городе Староконстантинове в Хмельницкой области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, один из ударов пришелся по военному аэродрому.

Источник: AP 2023

«Еще один из ударов был в направлении Староконстантиновского полигона, где, по данным Сопротивления, находится иностранная военная техника и производится обучение работе с ней мобилизованных украинских граждан. Обучение производят иностранные инструкторы», — добавил Лебедев.

По его информации, еще одной целью была электроподстанция. Там произошла «очень мощная детонация», а в городе пропало электричество.

Позже украинские СМИ сообщили о еще одной серии взрывов в Староконстантинове. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Хмельницкой области объявляли с 10:24 до 10:47.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.