«Еще один из ударов был в направлении Староконстантиновского полигона, где, по данным Сопротивления, находится иностранная военная техника и производится обучение работе с ней мобилизованных украинских граждан. Обучение производят иностранные инструкторы», — добавил Лебедев.
По его информации, еще одной целью была электроподстанция. Там произошла «очень мощная детонация», а в городе пропало электричество.
Позже украинские СМИ сообщили о еще одной серии взрывов в Староконстантинове. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Хмельницкой области объявляли с 10:24 до 10:47.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.