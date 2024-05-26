Шесть человек пострадали при столкновении двух иномарок на трассе Тюмень-Омск

Сегодня утром в Омской области на трассе Тюмень-Омск столкнулись «Тойота» и «Ниссан». В ДТП пострадали шесть человек, среди них — 15-летний подросток. Информации об аварии поступила в Госавтоинспекцию в 08:00.
По предварительным данным, на 472-м км трассы Тюмень-Омск водитель «Тойоты Королла» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ниссаном Либерти». В результате аварии пострадали шесть человек. В больницу доставили водителя «Тойоты» и его пассажиров (15-летний подросток, две женщины), двух пассажиров «Ниссана» (63-летний и 21-летний мужчины).
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.
Ранее мы писали, что в аварии пострадал глава одного из районов на юге Омской области.