Шесть человек пострадали при столкновении двух иномарок на трассе Тюмень-Омск

По предварительным данным, на 472-м км трассы Тюмень-Омск водитель «Тойоты Королла» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ниссаном Либерти». В результате аварии пострадали шесть человек. В больницу доставили водителя «Тойоты» и его пассажиров (15-летний подросток, две женщины), двух пассажиров «Ниссана» (63-летний и 21-летний мужчины).