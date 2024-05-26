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Житель Ачинска чуть не сжег дом, устроив пал травы на участке

Сжигать сухую траву мужчина решил прямо возле дома.

Источник: МЧС РФ

Прямо возле дома житель частного сектора в Ачинске решил сжечь собранную сухую траву. Чудом огонь не спалил его и соседние участки. Потушить огонь он согласился только, когда к нему пришел участковый.

Еще одно возгорание инспекторы пресекли в лесном массиве вблизи Малой Ивановки. Там компания молодых людей устроила кемпинг у костра. Всего только в Ачинске было выявлено 18 нарушений противопожарного режима.

Полицейские еще раз напоминают, что за нарушение поджигателям грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Жителей просят воздержаться от разведения костров, так как погодные условия сейчас способствуют быстрому возникновению пожаров.

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