Житель Ачинска чуть не сжег дом, устроив пал травы на участке

Прямо возле дома житель частного сектора в Ачинске решил сжечь собранную сухую траву. Чудом огонь не спалил его и соседние участки. Потушить огонь он согласился только, когда к нему пришел участковый.
Еще одно возгорание инспекторы пресекли в лесном массиве вблизи Малой Ивановки. Там компания молодых людей устроила кемпинг у костра. Всего только в Ачинске было выявлено 18 нарушений противопожарного режима.
Полицейские еще раз напоминают, что за нарушение поджигателям грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Жителей просят воздержаться от разведения костров, так как погодные условия сейчас способствуют быстрому возникновению пожаров.