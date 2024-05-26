Отец трудного подростка-мигранта извинился за агрессивное поведение сына

Отец 13-летнего мигранта, который избил 11-летнего мальчика, извинился на камеру за агрессивное поведение своего сына. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Мужчина признает, что такое поведение — это ненормально. Дети не должны бросаться друг рна друга с кулаками и тем более снимать все на камеру. Видео, на которых запечатлено издевательство над школьником, разлетелось по сети, закономерно вызвав негодование жителей. Теперь уголовное дело расследует Следственный комитет. Статья — 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).
Родителей агрессивного ребенка привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
На данный момент решается вопрос о депортации семьи на их Родину, так как у главы семейства истек патент на проживание на территории РФ. Видеообращение с извинениями от отца мальчика мы опубликовали в наш Telegram-канал.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Спасске-Дальнем подростки сняли на видео публичное избиение сверстницы. На кадрах появляются три девушки. Одна из них в довольно агрессивной форме пытается добиться извинений от школьницы, стоящей на коленях. Девочка не сопротивляется происходящему — лишь закрывает от страха лицо. Однако страх школьницы лишь подогревает азарт сверстниц. Девочки практически друг за другом бьют ее ногами по голове и туловищу, хаотично нанося удары. Видно, что никто из них не пожалел девочку в силе удара. Видео и подробности в материале «КП».