Отец трудного подростка-мигранта извинился за агрессивное поведение сына

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Спасске-Дальнем подростки сняли на видео публичное избиение сверстницы. На кадрах появляются три девушки. Одна из них в довольно агрессивной форме пытается добиться извинений от школьницы, стоящей на коленях. Девочка не сопротивляется происходящему — лишь закрывает от страха лицо. Однако страх школьницы лишь подогревает азарт сверстниц. Девочки практически друг за другом бьют ее ногами по голове и туловищу, хаотично нанося удары. Видно, что никто из них не пожалел девочку в силе удара. Видео и подробности в материале «КП».